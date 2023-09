«La scultura lignea della Madonna Santissima delle Grazie torna a risplendere così come la pensò Bernardo Valentino nel 1760. Siamo molto contenti e ringraziamo il sindaco di San Giovanni di Gerace, Giovanni Pittari, la Commissione diocesana per l’arte sacra, la Soprintendenza Reggio-Vibo, il Cda del santuario maggiore e tutti i restauratori». Con queste parole, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha preso parte, insieme al Consigliere delegato della Metrocity Rudi Lizzi, all’ultimazione del lavoro di conservazione e restauro dell’opera custodita all’interno del santuario maggiore Madonna Santissima delle Grazie di San Giovanni di Gerace. «Sono particolarmente felice – ha aggiunto – di stare in mezzo a voi in questo che rappresenta un momento molto importante per la storia, l’identità e il sentimento della comunità intera».

«A distanza di pochi mesi dalla presentazione del progetto – ha continuato – si conclude un lavoro che ha un significato che va oltre il semplice momento di raccoglimento. Qui si respira la vita di un popolo, si percepisce forte l’attaccamento alla fede ed alle proprie radici. E’ davvero bellissimo poter constatare, in prima persona, il trasporto che anima il paese che, nella riscoperta e nella valorizzazione dei beni lasciati dai propri antenati, trova la spinta per costruire un futuro migliore».

«Come ho avuto modo di dire più volte – ha concluso Versace – il santuario di San Giovanni di Gerace è un vero e proprio gioiello del patrimonio storico e artistico inestimabile che la Calabria può mettere a disposizione del Paese. Queste iniziative, dunque, contribuiscono a cambiare la narrazione, spesso distorta, delle nostre splendide realtà. Il territorio metropolitano va raccontato e descritto in tutta la sua potente bellezza. Chi arriva qui, statene certi, rimarrà senza fiato tanto è caratteristico e unico lo spettacolo che ci circonda».