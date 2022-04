Domani 27 Aprile, alle ore 10.00 la Questura di Catanzaro accoglierà la “Torch Run”, la corsa a staffetta che vede protagonisti atleti con disabilità intellettiva e rappresentanti delle Forze dell’Ordine, impegnati a scortare la “Fiaccola della Speranza” fino alla cerimonia dell’accensione che si svolgerà Giovedì 28 Presso la Cittadella Regionale.

La Torch Run, celebrata in ogni sua tappa, rappresenta l’occasione per annunciare l’arrivo di un grande evento preparando la città ad accogliere gli atleti Special Olympics- la più grande organizzazione sportiva al mondo per le persone con disabilità intellettiva-