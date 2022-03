«L’incidente dell’Hitachi Rail che ha visto la morte di Giuseppe Cuzzola, titolare di una ditta esterna, impegnato nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali – scrive in una nota Tonino Russo, Segretario reggente della Cisl di Reggio Calabria e Segretario generale della Cisl calabrese – ci mette di fronte all’ennesima, terribile e inaccettabile tragedia sul lavoro.

La Cisl è vicina alla famiglia della vittima e, mentre chiede un rapido chiarimento sulle dinamiche del drammatico evento, evidenzia come si riproponga ancora una volta il tema della sicurezza. In Calabria e in tutta Italia è troppo lungo l’elenco dei drammi sui luoghi di lavoro. La sicurezza, ricordiamolo, rappresenta un investimento, non un costo. Basta morti bianche!», conclude il Reggente della CISL reggina.