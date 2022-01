Tonino Russo, Segretario generale Cisl Calabria: Auguri di buon lavoro a Paolo Tramonti, Vice Presidente nazionale Confapi

«Rivolgo, a nome mio e di tutta la Cisl calabrese – afferma Tonino Russo, Segretario generale della Cisl regionale –, un caloroso augurio di buon lavoro all’amico Paolo Tramonti, eletto Vice Presidente nazionale di Confapi. La grande esperienza di militanza sindacale, che lo ha visto anche Segretario generale della Cisl calabrese, insieme alla profonda conoscenza delle dinamiche del dialogo e del confronto tra aziende e dipendenti, sarà certamente utile a Paolo nell’affrontare il nuovo impegno al servizio della piccola e media industria privata.

Un altro calabrese si aggiunge all’elenco dei nostri conterranei che hanno ruoli di guida e di responsabilità in organizzazioni dei lavoratori e datoriali. E di questo siamo contenti e orgogliosi, come sindacalisti e come figli di questa regione».