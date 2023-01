Nella serata di sabato 7 gennaio u.s. si è svolta, presso i locali del Teatro “Nemesia Valle” del San Vincenzo de’ Paoli, Via Mazzini, la vivacissima e partecipatissima Tombolata di beneficenza dell’Istituto.

La I edizione fu nel 2019, poi l’iniziativa si era dovuta fermare, per nota causa di forza maggiore.

Ricca adesione da parte di innumerevoli esercizi commerciali della città che in qualità di sponsor hanno finanziato l’evento, entusiasti dell’iniziativa. Altrettanto viva partecipazione cittadina, per la presenza delle famiglie degli scolari e non solo, segno che la grande famiglia di questo storico e prestigioso Istituto è sempre calorosa ed accogliente. Nel corso della serata, allietata da golosissime specialità culinarie, si è anche inframezzata la Tombola con canti e balli dei bambini, in allegria.

Il ricavato e gli incassi saranno devoluti dalle suore ad iniziative meritorie, come sempre.

“Grazie di cuore a tutti! Ciò che si fa per amore e con amore viene restituito in grazia.”, queste le parole di Suor Angela Vado, responsabile della scuola primaria.

Appuntamento al prossimo anno, certi della serenità e gioia con cui le suore della carità accoglieranno sempre tutte le famiglie, con l’augurio di un anno pieno di salute, sorrisi e pace.