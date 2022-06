Sulla questione del “Tombino killer” sulla strada che collega Taurianova con Cittanova, avevamo denunciato, come Approdo Calabria la questione pericolante per gli automobilisti e finalmente è arrivata la svolta. Gli operao Tim su sollecitazione della Città Metropolitana, gli operai Tim stanno provvedendo alla riparazione. A distanza di pochi giorni dove era arrivata una nota della Città Metroplitana indirizzata a noi dove veniva sottolineata la questione che non era competenza della stessa, ma che aveva diffidato la Tim a provvedere per la riparazione.

Tutto è bene quel che finisce bene!