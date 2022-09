Tiromancino il vento del Sud lo porta a Reggio Calabria

Di Fameli Foti Rosa

Federico Zampaglione leader dei Tiromancino giunge a Reggio Calabria, sabato 10 settembre 2022 alle ore 22:00 per l’atteso concerto in piazza del Popolo. Evento promosso in occasione del 50 esimo dalla scoperta dei Bronzi di Riace e della festa della Madonna della Consolazione, Patrona della Città. Nella mattinata di sabato, Reggio ha visto le strade della città invase da una lunga precessione con l’intera popolazione felice e devota. Anche se stretta da una morsa di caldo d’altri tempi, dopo ben due anni di sospensione causa restrizioni covid, Reggio riprende in mano le sue tradizioni. Il quadro della Madonna è stato spostato dall’Eramo alla Cattedrale di Reggio Calabria.

Ma torniamo ai Tiromancino; Federico Zampaglione è uno dei fondatori del gruppo; nasce a Roma da una famiglia originaria di Melito Porto Salvo (R.c.). Nel 1989 pubblicano 4 album. Con il brano ” la descrizione di un attimo” raggiungono la notorietà. Questo uno dei tanti brani presentati al concertone di Reggio Calabria, tanto che Zampaglione arrangia improvvisando in chiave country-folk-Western e accende il popolo reggino. Accompagnato dalla sua piccola chitarra dal suono caratteristico country, Federico sforna in successione pezzi super noti, tanto da far intonare a gran voce tutto il pubblico presente. Tra i brani eseguiti: Per me è importante, Vento del Sud, Amore impossibile, Immagini che lasciano un segno ( dedicata e scritta alla figlioletta Linda) , Angoli di cielo, Dove tutto è a metà, Cerotti, Domenica, L’alba di domani. Una dedica al grande Franco Califano, giunge con la voce in diffusione dell’artista come prologo al brano “ In un tempo Piccolo”; scritta per i Tiromancino da Franco e poi ripresa dallo stesso Califfo, ricantata a suo modo. Federico è giunto a Reggio Calabria in occasione dei cinquant’anni dalla scoperta dei Bronzi di Riace che ha visitato assieme al Sindaco di Reggio Calabria nel pomeriggio. Zampaglione ha curato la sceneggiatura e la regia per il videoclip del brano Un tempo piccolo, con il quale ha vinto il primo premio Cinecittà e Cine festival di Ravello come “Miglior videoclip italiano”. Verve e bravura hanno sostenuto Federico che ha saputo colpire nel segno.