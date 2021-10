Tiromancino, esce il nuovo album “Ho cambiato tante case”

MILANO (ITALPRESS) – Da venerdì 8 ottobre sarà disponibile in tutti i negozi tradizionali e in digitale “Ho cambiato tante case” (Virgin Records/Universal Music Italia) il nuovo album di inediti di Tiromancino. A tre anni di distanza dalla raccolta certificata ORO “Fino a qui” e a 5 anni dal precedente disco di inediti, contiene 12 tracce che confermano il ruolo da protagonista di Federico Zampaglione all’interno del panorama cantautorale italiano. L’album raccoglie il meglio degli ultimi brani pubblicati da Tiromancino come il successo radiofonico “Finchè ti va”, i due brani che fanno parte della colonna sonora dell’ultimo film di Zampaglione Morrison “Cerotti” a cui si aggiungono altri 9 inediti tra cui il duetto con Carmen Consoli in “L’odore del mare”, il nuovo singolo appena pubblicato e già tra i 10 brani italiani più programmati dalle radio “Domenica” e la straordinaria collaborazione in “Questa terra bellissima” con Alan Clark dei Dire Straits. Il nuovo singolo “Domenica” è accompagnato da un video, diretto da Zampaglione stesso, che vede la partecipazione, oltre dei suoi musicisti, di amici e familiari del cantautore e regista romano tra cui la moglie Giglia Marra, la figlia Linda, il padre Domenico, Rosa Enginoli, il rapper romano Gianni Bismark, Carlo Verdone e Claudia Gerini, che si ritrovano così a collaborare su un set dai tempi di “Grande Grosso e Verdone” del 2008.

(ITALPRESS).