Momenti di panico vissuti tra gli abitanti del condominio EdilTirio in loc. Castaneto nel comune di Tiriolo.

Un incendio di vegetazione che ha interessato macchia mediterranea alta e zone alberate è divampato questo pomeriggio arrivando a lambire alcune abitazioni situate in una zona residenziale nel comune di Tiriolo.

Le fiamme altissime, alimentate dal vento caldo hanno coinvolto altresì materiale edile e plastico di vario genere utilizzato da una ditta impegnata per lavori di ristrutturazione di alcuni appartamenti. I’intervento degli operai del cantiere in prima battuta ed il tempestivo soccorso dei Volontari dell’associazione Diavoli Rossi di Tiriolo ha permesso di circoscrivere ed estinguere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme alle abitazioni.

Non si registrano danni a persone.

Sul posto presente il Sindaco di Tiriolo.