A comunicarlo con una nota è il Prof Antonino Tindiglia, coordinatore regionale della FGU-Gilda insegnanti Calabria che aggiunge:

<È un fatto grave sia per la minaccia ai docenti, neanche troppo velata, di adibirli ad altra mansione (come se non vaccinandosi diventassero inidonei al ruolo di insegnanti), sia anche per la totale violazione della privacy in materia di dati sanitari sensibili. Come Gilda insegnanti ci siamo subito attivati segnalando con pec la circolare al Direttore dell'ufficio scolastico Regionale, dott. ssa Boda, affinché intervenga tempestivamente. Ma riteniamo anche di dover informare del fatto anche agli organi di stampa perché è giusto che i cittadini tutti, e i docenti in particolare, conoscano come stanno le cose: l'obbligo di vaccinazione almeno per il momento non c'è nemmeno per il personale sanitario. Men che meno per i docenti, soprattutto dopo le notizie sul vaccino AstraZeneca che, proprio ieri, mentre la dirigente scriveva la circolare illegittima, veniva sospeso in via precauzionale dall'agenzia italiana del farmaco>>.