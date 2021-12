La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha proclamato senatrice Clotilde Minasi, della Lega, che prenderà il posto di Paolo Saviane, senatore bellunese anche lui della Lega, scomparso ad agosto. Minasi è la prima dei non eletti in Calabria. Casellati ha fatto l’annuncio al termine della riunione della giunta delle elezioni e delle immunità di Palazzo Madama che ha preso atto del voto dell’Aula sulla relazione della stessa giunta, riguardo all’attribuzione del seggio vacante. La neoparlamentare dunque dovrà ora decidere in tempi brevi se dimettersi dall’incarico di assessore regionale della giunta Occhiuto. A quel punto per lei si aprirebbero ufficialmente le porte del Senato.