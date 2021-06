Considero Roberto Occhiuto un amico, ancora prima che un collega parlamentare, ne conosco la passione politica e il puntiglio con il quale svolge il suo alto ruolo alla Camera dei deputati di capogruppo di uno dei principali partiti della attuale maggioranza.

Per questo l’ufficializzazione della sua candidatura a presidente della Regione Calabria mi rende particolarmente felice, e mi regala la speranza che con lui alla guida del futuro esecutivo, la nostra terra potrà definitivamente imboccare la via dello sviluppo.

In attesa che si possa realizzare il ponte sullo Stretto, Roberto è già un ponte di collegamento autorevole con la macchina ministeriale e tutte quelle strutture dello Stato alle quali dovremo fare continuo riferimento se vorremo costruire una Calabria migliore.

Un altro motivo di soddisfazione è l’indicazione di Nino Spirlì come vicepresidente.

Un atto politico che premia il lavoro di una persona generosa, capace di governare la Calabria con equilibrio e saggezza nel momento più buio della nostra storia recente, ma anche il riconoscimento al nostro partito, la Lega, che ha confermato la sua attitudine ad essere forza di governo pronta a vincere le grandi sfide.