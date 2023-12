In finale a “The voice kids” va Desiree Malizia, tra i quattro calabresi in gara, un talento naturale di soli 14 anni che ha incantato tutti con il brano “Right to be wrong” di Joss Stone.

Desiree è di Montalto Uffugo nel Cosentino ed è l’unica rimasta in gara per la finalissima del 22 dicembre prossimo, grazie anche al “superpass” di Loredana Bertè.

Sono stati milioni i telespettatori che hanno seguito il programma, molti calabresi a fare il tifo per i giovani beniamini, anzi talenti in gara, tutti bravi e tutti con delle doti artistiche importanti.

Hanno dato lustro e orgoglio a tutta la Calabria con le loro performance, Desiree affronterà la finale, mentre gli altri tre avranno modi e occasioni per rifarsi in futuro perché la loro dote artistica è indiscutibile.

Dalla bravura di Michele Bruzzese che da Melicucco a soli 11 anni ha incantato tutti con un grande brano di Lucio Battisti, a Teresa Ferraro, 13 anni di San Pietro in Guarano, fino a Sara Turrà 13 anni di Cutro.

Quello che lascia questo evento al di là dei risultati è che ancora una volta è l’ennesima dimostrazione che la musica unisce, emoziona e fa sognare ed è quello che ci hanno donato, Desiree, Michele, Sara e Teresa.