Grande attesa per la “Giornata sulla Sicurezza Stradale” collegiata a Simeri Borgo (Cz). Start manifestazione il 30 agosto 2024 ore 18:00, con flash mob e parata con artisti sulla sicurezza stradale. A seguire il convegno/dibattito in presenza di Anas, Carabinieri e Polizia, Vigili del Fuoco e associazioni, sulla sicurezza stradale. La manifestazione denominata “Premio Simeri” ,direzione artistica Francesco Davoli. Saranno premiati gli ambasciatori e le eccellenze sulla sicurezza stradale. Con grande soddisfazione per il Comune di Simeri Crichi(Cz) ci sarà, nella stessa sera, il “Festival di Artisti di Strada” e “itinerari artistici tra musica e movimento”, che si terrà sempre venerdì 30 agosto 2024 a Simeri Crichi (Cz) in zona Castello Bizantino. All’interno della kermesse la performance del trio musicale “The Dreams” formato nel 2023 da: Aurora Foti di Palmi(Rc) e Alice e Laura Gangemi di Reggio Calabria. Gruppo notato durante una diretta instagram da Yari Carrisi Power, figlio del noto cantante Albano, che ha curato (in parte) la copertina della locandina stile beet inglese dei The Dreams.

Il Festival Artisti di Strada è un evento organizzato da “Etherea 4 elementi” di De Marco Thekla. The Dreams è un trio musicale, ideato da tre giovani studentesse del Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria. Alice studia il pianoforte, Aurora pianoforte, violino e canto jazz, mentre Laura studia il violino. Le ragazze sono polistrumentiste e cantanti. Aurora è figlia d’arte del cantautore musicista folk Pasquale Foti, di Palmi(Rc), con cui si è esibita in tv Rai a “E Viva Il VIDEOBOX” di Viva Rai2, nota trasmissione ideata da Fiorello , nella trasmissione del 2 maggio 2024, visibile su RaiPlay. Le gemelle Gangemi sono anch’esse figlie d’arte di una nota artista reggina Caterina Rescigno. Attrice di teatro da più di 20 anni; ha calcato i palcoscenici dei maggiori teatri reggini, sia con commedie brillanti sia con pièces teatrali, tratte dalla narrativa di Saverio Strati. La Rescigno, di recente, ha debuttato nelle vesti di regista. Ma torniamo al trio musicale di Aurora, Alice e Laura. Venerdì 30 agosto 2024, si esibiranno all’interno del “Festival degli Artisti di Strada” con un medley di canzoni dei Beatles, e altri brani di gruppi noti come Oasis, recentemente riunitosi dopo un lungo distacco. The Dreams si alterneranno al pianoforte, percussioni, violino, basso, chitarra e cajon. Sorpresa della serata: con loro il noto drummer calabro-spagnolo Enzo Filippone di Palmi(Rc). Da anni Enzo è impegnato in tournée come batterista professionista al fianco di star internazionali spagnole come “Melendi”. La Spagna è la terra adottiva dove Enzo ha trovato radici profonde, una moglie, una famiglia e tanti professionisti come Carmen Estevez Calero, presente nel suo ultimo concerto/ presentazione CD a Palmi(Rc). Il batterista palmese a Simeri Crichi(Cz), supporterà il trio “The Dreams”. Eseguirà con loro alcuni pezzi al cajon e percussioni. Durante la serata nel Borgo zona Castello Bizantino a Simeri Crichi ( Cz), avranno luogo diverse attrazioni facente parte del Festival Artisti di Strada: giocolieri, clownerie, ballerini, cantanti ,musicisti, spettacoli di danza e fuoco, caricaturista e musicisti. Il trio “The Dreams” farà due esibizioni; una alle 20:30 sino alle 21:00, e una seconda esibizione alle 23:30 circa, sino a mezzanotte. Aurora , Alice e Laura i “The Dreams” vi aspettano a Simeri Crichi ( Cz) al “Festival di Artisti di Strada”, venerdì 30 Agosto 2024 dalle ore 18:00, sino a conclusione della manifestazione, con un gran finale musicale, da non perdere.