Sì è tenuta presso l’Hotel Lamezia di Lamezia Terme la prima riunione congiunta di Azione e Italia Viva alla presenza, tra gli altri, del Segretario Regionale di Azione Fabio Scionti, del coordinatore regionale IV, Ernesto Magorno, del sindaco f.f. della città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace e del sindaco f.f. della città di Reggio Calabria, Paolo Brunetti. “La nostra volontà-commentano Scionti e Magorno- è quella di portare avanti nella nostra regione questo progetto che continua ad attirare l’attenzione di numerosi cittadini. Nelle prossime settimane comunicheremo i nomi dell’organismo regionale che si riunirà periodicamente per monitorare l’andamento del lavoro sui territori. Quello di oggi-concludono- è un primo passo che ha come orizzonte la costruzione del partito unico in vista delle elezioni del 2024”.