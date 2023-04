“Rafforzarci sul territorio attraverso adesioni come quelle che ufficializziamo oggi di due consiglieri regionali, Giuseppe Graziano e Francesco De Nisi. A loro il compito, insieme al senatore Marco Lombardo che assumerà il ruolo di commissario in Calabria, di costruire un solido presidio territoriale che è indispensabile in Calabria come altrove in vista delle sfide che ci attendono”.

Lo ha detto la presidente di Azione Mara Carfagna, oggi in conferenza stampa a Gizzeria.

“Ringrazio Fabio Scionti – ha aggiunto – per l’importante lavoro che ha svolto in questi mesi, in questi anni con impegno, con passione e con generosità. Sappiamo che non è un percorso facile. È un percorso lungo, anche faticoso, è una montagna da scalare, ma siamo certi che lo spazio politico c’è e si allargherà sempre di più perché da un lato c’è un governo che è incagliato sui grandi progetti, penso ad esempio al Pnrr ed alle riforme collegate, un governo che è poco efficace anche nel mantenere le promesse fatte in campagna elettorale. Pensiamo al tema dell’immigrazione. E lo dico in una terra che qualche settimana fa ha pianto un’enorme tragedia: quella di Cutro.

Quanti italiani, milioni di italiani, hanno votato a destra sperando che con il blocco navale millantato per anni gli sbarchi si sarebbero azzerati? Invece, gli sbarchi sono più che triplicati, a dimostrazione che la propaganda non regge una volta che si arriva alla prova del governo. Dall’altro lato c’è il nuovo corso di un Partito democratico che disorienta i riformisti di quell’area che, soprattutto gli elettori, pensavano di trovare nel Pd un’alternativa ai populismi della destra. Invece, si trovano un Pd che scivola sempre di più verso il populismo del movimento Cinquestelle. Quindi, il nostro spazio c’è: si tratta di occuparlo con pazienza, con intelligenza e con capacità operative ed è quello che faremo”. (ANSA).