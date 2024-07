Un brutto incidente stradale, avvenuto nelle tarda serata di ieri sulla SS106 nei pressi della rampa allo svincolo per Simeri Mare, dove ha visto il coinvolgimento di due auto, una Toyota iQ un’Audio A2. Tre le persone ferite, affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro (distaccamento di Sellia Marina), valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e accertare la dinamica del sinistro.