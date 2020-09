Gracissimo inciente sul lavoro a Rende, un giovane operaio di 40 anni è precipitato da un’altezza di circa dieci metri mentre stava lavorando per alcuni su un balcone di una palazzina sita in via Marconi, nei pressi dello svincolo autostradale. Dai primi accertamenti sembra che il giovane sarebbe stato colpito testa da un montacarichi e non c’è stato nulla da fare.

Sono ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, come non è chiaro ancora se fosse alle dipendenze di una ditta o se fosse impegnato in un intervento autonomo. Sul posto i carabinieri della locale compagnia agli ordini del capitano Sebastiano Maieli