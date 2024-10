Di GiLar

Un bruttissimo incidente si è verificato oggi nel primo pomeriggio, intorno alle 14, sulla strada che collega Polistena con Cittanova, dove una ragazza di 18 anni in sella di una moto, forse perdendo il controllo del mezzo, ha avuto uno scontro con due automobili, riportando ferite gravi con fratture multiple. Prontamente è intervenuta l’ambulanza del 118 da Polistena con a bordo i sanitari che hanno prestato le prime cure stabilizzandola, prima di trasferirla all’Ospedale di Polistena, nell’immediatezza era anche arrivata l’automedica da Taurianova che ha accompagnato la ragazza a borda dell’autombulanza fino al Nosocomio polistenese dove ha subito un intervento chirurgico ed è in prognosi riservata, ma sembra non in pericolo di vita.

C’è da sottolineare che la 18enne era cosciente anche se tramortita dal terribile incidente.

Sul luogo anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.