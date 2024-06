Terribilw ed ennesimo incidente sulla Statale 106 nell’alto Ionio Cosentino, dove alle 8.30 circa nel territorio comunale di Trebisacce, è avvenuto un terribile scontro tra un camion ed un auto. Gravemente ferito un 40enne alla guida dell’auto.

Secondo quanto riportato dall’Organizzazione di volontariato Basta Vittime sulla SS 106, l’anziano in seguito al tremendo impatto sarebbe stato sbalzato dall’abitacolo andando a finire e rimanendo incastrato in un guard rail. Sul posto sono le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e l’elisoccorso che ha provveduto a trasportare il malcapitato in ospedale a Cosenza. Da quanto si apprende, le condizioni dell’uomo sarebbero gravi.