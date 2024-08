Di GiLar

Un brutto incidente stradale si è verificato pochi istanti fa lungo la Via Francesco Sofia Alessio all’incrocio con la Seconda Circonvallazione, in un terribile scontro uno dei mezzi, un furgone guidato un ragazzo di nazionalità straniera si è ribaltato, mentre l’altra autovettura dopo l’urto è rimasta sulla carreggiata. Fortunatamente non ci sono vittime, ma un ferito lieve, l’uomo alla guida della Mercedes che dopo aver ricevuto le prime cure dai sanitari del 118 accorsi immediatamente dopo l’incidente, è stato trasportato all’Ospedale di Polistena per ulteriori accertamenti.

Sul posto la Polizia Locale di Taurianova, i Vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato di Polizia di Taurianova.

Le forze dell’ordine presenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e regolando il traffico in sicurezza.