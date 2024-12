Un grave incidente si è verificato questa notte sul corso Matteotti intorno alle 00,15. Una giovane ragazza di 23 anni che stava attraversando la strada aule strisce pedonali è stata falciata da una moto che a forte velocità percorreva l’arteria stradale, riportando gravi lesioni. Il centauro non si non si è fermato e si è dato alla fuga. La Polizia Locale, intervenuta immediatamente sul posto, è sulle tracce del fuggitivo.

Sono state acquisite e sono in corso di acquisizione numerose immagini degli impianti di videosorveglianza e si spera di dare a breve un volto all’investitore e al conducente dell’altra moto che presumibilmente gareggiava in velocità con il veicolo investitore contribuendo alla causazione del grave sinistro.