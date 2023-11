Terribile incidente quello che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Thurio, non lontano da Corigliano-Rossano lungo la linea Jonica.

Un camion si è scontrato contro un treno in transito, composto unicamente dalla automotrice Diesel ALn 663.1188 che effettuava il Regionale 5677 da Sibari a Catanzaro Lido.Al momento non si conoscono le cause dell’incidente ma sul posto sono presenti le forze dell’ordine, il personale del 118 e una squadra dei vigili del fuoco per spegnere i mezzi che sono in fiamme.

Secondo le prime indiscrezioni il camion non avrebbe fatto in tempo a liberare l’attraversamento a raso e, una volta abbassatosi il passaggio a livello, sarebbe rimasto intrappolato.

Trenitalia conferma che ci sono purtroppo due morti.

Le vittime sarebbero la capotreno e l’autista del camion, tutti illesi sono invece i passeggeri.

Sul sito di Trenitalia si legge che “la circolazione è sospesa tra Sibari e Corigliano Calabro per l’urto tra un treno viaggiatori e un automezzo fermo all’interno di un passaggio a livello, regolarmente chiuso.