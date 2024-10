Giovedi il consigliere regionale del partito democratico on.Giovanni Muraca sarà in diretta con il direttore di Approdo Luigi Longo,sul disastro della sanità reggina e soprattutto sul caso Renda ed altre nomine effettuate senza la leggettimita’ delle leggi in vigore. Una situazione molto grave, che sta suscitando scalpore in tutta la Calabria.