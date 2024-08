Si è rivelato uno straordinario successo l’evento “Suoni e Colori del Cinema” organizzato e promosso dall’Amministrazione Comunale di Terranova Sappo Minulio guidata dal Sindaco avv. Ettore Tigani. L’evento, domenica 18 agosto, ha visto protagonista l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello.

Nel suggestivo scenario del Palazzo della Storia, dell’Arte e della Cultura, i musicisti hanno eseguito alcune celebri colonne sonore composte, tra gli altri, da Morricone, Bakalov, Rota, Piovani per film come “Il Postino”, “Il mio nome è Nessuno”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “C’era una volta in America”.

A dirigere l’Orchestra il Maestro Maurizio Managò, mentre la voce solista è stata quella della dott.ssa Maria Tramontana. Ad arricchire di significati l’esecuzione delle colonne sonore, le immagini più belle dei film citati.

La musica, quale forma di arte e cultura – ha affermato il Sindaco avv. Ettore Tigani – illumina le menti e riempie i cuori di emozioni. Questo è accaduto a Terranova ascoltando le colonne sonore dei film più importanti che hanno segnato la storia della cinematografia del secolo scorso. È stata un’occasione di accrescimento delle conoscenze, nel segno della condivisione e delle emozioni. Un grazie al Maestro Managò, ai suoi straordinari musicisti e alla dott.ssa Tramontana».

Ottiene un importante successo, dunque, un altro tassello della ricca programmazione dell’Estate Terranovese.