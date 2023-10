L’Amministrazione Comunale di Terranova Sappo Minulio, molto sensibile ai temi sociali e lo sta dimostrando in ogni occasione che si presenti in merito alla prevenzione e ad altri temi di stretto interesse collettivo, ha illuminato la Torre Civica di rosa, uno dei suoi punti più rappresentativi di interesse per dare il proprio contributo in questo mese di di ottobre, dove ricorre la campagna di sensibilizzazione della prevenzione del tumore al seno.

Il sindaco Ettore Tigani afferma che, “La cultura della prevenzione va incentiva perché la diagnosi precoce significa preservare la Vita”.