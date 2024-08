È davvero tutto pronto per lo straordinario Show Cooking “I Pruna di Frati” organizzato e promosso dall’Amministrazione Comunale di Terranova Sappo Minulio guidata dal Sindaco avv. Ettore Tigani con il contributo di Calabria Straordinaria e il patrocinio della Camera di Commercio di Reggio Calabria. L’evento, in programma per domani, venerdì 9 agosto alle ore 19,00 in Piazza XXIV Maggio, vedrà protagonista il prelibato prodotto simbolo dell’agricoltura d’eccellenza terranovese: le Prugne dei Frati.

Ad animare le attività, lo chef Filippo Cogliandro de “L’A Gourmet – L’Accademia” di Reggio Calabria; gli chef Chiara Sorace e Nicola Todaro de “Maison Restaurant” di Polistena; il bartender di Reggio Calabria Carmelo Martino; il pasticcere Fabio Taverna de “Le Chicche” di Taurianova. Il menù, corposo e variegato, indagherà la versatilità enogastronomica delle prugne terranovesi.

Ad allietare l’evento, la musica dal vivo di Angelo Papazzo al sax e Matteo Lattarulo al pianoforte.

Lo Show Cooking “I Pruna di Frati” è inserito nel cartellone “E…stiAmo a Terranova” messo in campo dall’Amministrazione Comunale di Terranova Sappo Minulio per la promozione della città e dell’intero territorio, nel segno della cultura, dell’aggregazione sociale e della valorizzazione delle eccellenze e delle tradizioni locali.

«Questo evento sarà un’occasione straordinaria per valorizzare ulteriormente un prodotto d’eccellenza che parla della nostra identità – ha spiegato il Sindaco avv. Ettore Tigani -. Ospiteremo chef e personalità della ristorazione di assoluto livello, proponendo alla Comunità locale e al territorio un’iniziativa di qualità e di grande richiamo».