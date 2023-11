Ieri mattina, a Terranova Sappo Minulio, nella splendida cornice di Piazza XXIV Maggio, l’Amministrazione Comunale e i rappresentati delle forze armate operanti nella Piana di Gioia Tauro hanno celebrato il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, ricorrente ogni 4 novembre, data in cui, per gli italiani, si concluse la prima guerra mondiale ed ebbe coronamento il percorso di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale.

Una decisione, quella di posticipare la commemorazione a ieri, fortemente voluta dalla Giunta Comunale, guidata dall’Avv. Ettore Tigani, per permettere la presenza degli studenti della scuola primaria e secondaria dell’istituto comprensivo di Oppido Mamertina, Molochio e Varapodio. È stato, infatti, ai piccoli discenti che è stato dedicato il ricordo di quegli anni difficili, costati la vita a 28 terranovesi, immolatisi per la Patria nei vari teatri di guerra.

L’occasione è stata poi propizia per ricordare per una sentitissima commemorazione del 80esimo anniversario del martirio del Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo d’Acquisto, , Medaglia d’oro al Valor Militare e Servo di Dio, a cui il Consiglio Comunale di Terranova Sappo Minulio, con una pregevole iniziativa che ha incontrato il consenso unanime di tutti i gruppi consiliari, ha tributato la cittadinanza onoraria.

Si tratta, invero, di una figura molto importante per tutti gli italiani. Il 23 settembre 1943, infatti, Salvo d’Acquisto, all’epoca dei fatti in servizio a Torrimpietra, un paese vicino Roma, veniva catturato assieme ad un gruppo di 22 civili durante un rastrellamento delle truppe naziste. Seppure innocente, non esitava a dichiararsi unico responsabile di un presunto attentato, al fine di ottenere la liberazione degli altri prigionieri, anch’essi tutti innocenti.

Un gesto che suggella il profondo legame che unisce tutta la comunità all’Arma dei Carabinieri, fatto proprio alla presenza di giovani studenti affinché il ricordo di Salvo d’Acquisto possa essere la bussola per il loro futuro.