Il 27 marzo alle ore 17:00 a Terranova Sappo Minulio si terrà un’importante assise sull’energia elettrica, che vedrà come protagoniste le comunità energetiche rinnovabili. Questo evento è il risultato dell’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ettore Tigani, che ha deciso di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso l’adozione di fonti rinnovabili e l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione sulla tematica. L’incontro si concentrerà sull’analisi delle potenzialità delle comunità energetiche rinnovabili, esplorando le opportunità e le sfide che questo nuovo modello di produzione, scambio e consumo di energia rappresenta per il futuro del territorio. Partendo dalla storia dell’illuminazione pubblica di Terranova, avvenuta nel lontano 1908 grazie all’utilizzo di una centralina idroelettrica, si affronteranno le tematiche più attuali legate alla transizione ecologica e alla necessità di adottare fonti rinnovabili. In particolare, nel corso della manifestazione, si metterà in luce l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese locali nella creazione e nella gestione delle comunità energetiche rinnovabili, per garantire una transizione energetica equa e inclusiva. Si parlerà anche delle opportunità di sviluppo economico e sociale che la transizione energetica può offrire, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro legati alle fonti rinnovabili e all’efficientamento energetico. L’assise sarà anche l’occasione per confrontarsi e per conoscere le esperienze di altri territori che hanno adottato le comunità energetiche rinnovabili, per capire come possiamo costruire un futuro sostenibile e rispettoso dell’ambiente a Terranova Sappo Minulio e in tutta la Calabria. La partecipazione all’incontro è aperta a tutti i cittadini, agli operatori del settore energetico e alle altre istituzioni. In conclusione, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tigani, Terranova Sappo Minulio si appresta a diventare un modello di sviluppo sostenibile, attraverso l’adozione di fonti rinnovabili e l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione sulla tematica.