L’amministrazione comunale sensibile alle morti perinatali e al dolore dei genitori e, soprattutto, della mamme, cui un bambino nato morto o morto nei primi giorni di vita lascia un dolore indelebile. Con l’illuminazione della Torre Civica, Terranova Sappo Minulio intende dare un segnale di grande solidarietà e di sensibilizzazione alla giornata del 15 ottobre, Ovvero la “Giornata internazionale del lutto perinatale – Baby Loss Awareness Day”, “Illumina il 15 ottobre”.



L’associazione CiaoLapo promuove in Italia il Baby Loss Awareness Day, la giornata dedicata alla

sensibilizzazione sul tema della perdita del bambino atteso durante la gravidanza o dopo la nascita e sulle sue

implicazioni in termini di salute e benessere psicofisico delle donne e dei partner.

Questa giornata, celebrata ufficialmente in cinquanta paesi del mondo da milioni di persone ogni anno, ha lo

scopo di aumentare la consapevolezza sul tema del lutto perinatale, promuovere la prevenzione delle

morti evitabili e migliorare l’assistenza alle famiglie colpite.

1 donna su 4 nel mondo perde un bambino durante la gravidanza o nel primo anno dopo la nascita.

Nei paesi a basso sviluppo oltre il 50% di queste morti sarebbe evitabile con appropriate cure antenatali e

idonea assistenza al travaglio e al parto. In Italia le morti perinatali evitabili sono circa il 20%: potrebbero

essere evitate o ridotte attuando in tutte le regioni le stesse strategie di assistenza e di diagnosi, che sono

ben lontane dall’essere uniformi.

L’assistenza alla perdita perinatale è ancora carente soprattutto sul sostegno psicologico e sugli

approfondimenti diagnostici post mortem; a differenza di quanto accade nel Nord Europa, l’Italia, insieme

a paesi come la Spagna, il Cile o l’Argentina, mostra particolari difficoltà nella presa in carico e

nell’organizzazione di un sostegno adeguato ai bisogni della donna e della coppia.

Inoltre, il lutto perinatale è erroneamente ritenuto nella nostra società “un fatto privato” da gestire in

famiglia: invece, dati scientifici alla mano, è una questione di salute pubblica, che ha ricadute significative

sul benessere psichico della donna, della coppia e degli altri figli, dagli elevati costi, sia diretti che indiretti.

Molti genitori, lasciati a loro stessi, trovano con difficoltà un supporto competente ed economicamente

sostenibile nel loro territorio.

l’Amministrazione Comunale di Terranova Sappo Minulio guidata dal sindaco Ettore Tigani ha voluto fortemente aderire a questa campagna nel giorno di Santa Teresa D’Avila per ricordare le famiglie colpite da questi drammi.