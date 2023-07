Il Lions Club Polistena Brutium ha aderito alla proposta lanciata dalla rivista Lion Magazine “Tre alberi per salvare il pianeta” consistente nella messa a dimora di piccoli arbusti come gesto simbolico, ma concreto e ricco di significato, con cui difendere l’ambiente. Grazie all’attivazione di un protocollo d’intesa tra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e il nostro MD 108 Italy, con il quale i club potranno adottare aree verdi messe a disposizione dalle amministrazioni comunali, ieri è stato realizzato un service di portata nazionale al quale il Club di Polistena, con Presidente Gianluca Versace, ha dato seguito cominciando a piantare il primo albero. Sensibile all’iniziativa, il socio del Club e Sindaco del Comune di Terranova Sappo Minulio Ettore Tigani, ha predisposto presso la Piazza Monsignor Barreca, un’area verde dov’è stato impiantato un albero di magnolia che porterà il nome di Chiara, l’ultima nata di Terranova Sappo Minulio. Un appuntamento che rimarca la sensibilità di una comunità attenta alle nuove generazioni affinché ogni nascita rappresenti un nuovo percorso di crescita e sviluppo sociale.

Presenti diversi soci del club, dal Presidente uscente Gianluca Versace, il Presidente Rosalba Sciarrone, l’immediato Presidente distrettuale dei Leo Paolo Battaglia, il Sindaco Ettore Tigani e il Vice Sindaco Andrea Ricevuto di Terranova Sappo Minulio.



Un appuntamento non solo come esempio di attenzione verso le politiche ambientali dove la salvaguardia del territorio attraverso iniziative di grande sensibilità per la natura siano d’esempio anche per le future generazioni per la salvaguardia, la preservazione dell’ambiente in cui si vive.

