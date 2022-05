Carissimi concittadini, sono trascorsi cinque anni dall’elezione dell’attuale squadra di governo…e il PATTO COL CITTADINO è sempre rimasto lo stesso. A conclusione del mandato amministrativo, come sempre fatto, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale in occasione dell’ultimo Consiglio previsto per lunedì 30 maggio p.v. alle ore 19:00, relazioneranno sull’attività svolta. Vi aspettiamo per condividere quanto realizzato insieme a Voi, ringraziandovi ancora una volta per averci dato la possibilità di avere l’onore di rappresentare la NOSTRA SPLENDIDA COMUNITÀ.