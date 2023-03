Se il mondo appartiene a quelli che hanno la maggiore energia, come ci disse de Tocqueville, a Terranova Sappo Minulio si sta cercando di conquistare il concetto di energia mediante le “comunità energetiche rinnovabili”.

Un interessante e partecipato incontro quello svoltasi a Terranova Sappo Minulio, organizzato dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Ettore Tigani, ieri in una giornata uggiosa e temporalesca fuori, ma dentro si parlava di soluzione innovative energetiche, “come un sole all’improvviso”, utilizzando una famosa canzone.

Nella cornice del dibattito, il sindaco Tigani ha svolto il ruolo di padrone di casa, ospitando esperti e docenti universitari per spiegare l’innovazione e i benefici delle cosiddette “comunità energetiche rinnovabili”.

Il motivo fondamentale dell’incontro come è stato spiegato è quello di dare un’opportunità per la comunità locale, le imprese compreso tutto il territorio. Durante il dibattito si è utilizzata una frase importante, “Consumare di meno e meglio”, e che nei fatti sarebbe il concetto di energia rinnovabile.

L’incontro ha visto la presenza in videoconferenza del presidente di Legambiente Calabria, l’avv. Anna Parretta che ha percorso alcuni passaggi sulle innovazioni energetiche e sulle salvaguardie ambientali per poi ognuno ha illustrato il programma oggetto del convegno, dal prof. Nicola Sorrentino dell’Unical il quale attraverso degli slide ha illustrato la fattibilità progettuale della condizione energetica rinnovabile e si suoi relativi vantaggi per la comunità.



All’incontro organizzato anche dalla “People Energy”, hanno preso la parola l’amministratore delegato, ing. Kathy Prochilo e il Project Manager, ing. Roberto Fedi, oltre al responsabile dell’ufficio tecnico della “People Energy”, l’ing. Roberto Filardo.

Il sindaco Ettore Tigani ha condotto i lavori insieme con al fianco il consigliere comunale Nunzio Malivindi, ma l’iniziativa è stato uno sforzo, come ha tenuto sottolineare Tigani, dell’intera Amministrazione Comunale.

Il tema dell’incontro era quello che durante la presentazione dell’evento, quello di “produrre, distribuire e utilizzare l’energia in modo più sostenibile ed efficiente, riducendo l’impatto ambientale e risparmiando sui costi energetici. Inoltre, creeranno posti di lavoro locali nel settore delle energie rinnovabili e ridurranno i costi energetici per le famiglie e le imprese”.

Terranova Sappo Minulio c’è per un futuro sostenibile.

(GiLar)