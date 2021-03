La diffusione dei contagi continua a mettere in crisi le nostre comunità, spingendo le autorità a prendere provvedimenti sempre più restrittivi. Le misure adottate (mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani) sono importanti per contenere il contagio, ma non ci rendono immuni.

In qualsiasi momento possiamo entrare in contatto con il nostro nemico invisibile e lasciare aperto un varco perché entri nel nostro organismo.

Non sempre si sviluppano sintomi: possono esserci persone che hanno il virus che si sta moltiplicando indisturbato nelle vie respiratorie, ma loro non se ne accorgono. Queste persone possono trasmettere facilmente il virus a chi sta loro vicino.

Una delle migliori misure per proteggere la comunità è eseguire tamponi antigenici rapidi, che sono utilissimi per individuare persone positive, cioè con carica virale alta, e quindi contagiose anche se prive di sintomi. Siamo anche ormai in piena stagione primaverile e la primavera porta con sé tutti i problemi collegati alle allergie stagionali, rendendo difficile distinguere i sintomi da allergia dai sintomi da Covid19. Ecco, dunque, un’altra ragione importante per effettuare screening nei nostri paesi.

Sono queste le motivazioni che hanno spinto quattro associazioni di Terranova da Sibari, Armonia Banda Musicale, Associazione Francesco. Inter club E. Cucchi, Per un’Europa dei Popoli – Odv, ad avviare una raccolta fondi per l’acquisto di tamponi antigenici rapidi e offrire alla comunità del borgo la possibilità di sottoporsi a screening gratuitamente, con la presenza di personale medico e sanitario qualificato. Le prime due giornate hanno visto coinvolti medici e altro personale volontario del territorio, domenica 14 marzo è previsto l’intervento della Croce Rossa dell’Alto Ionio.

L’iniziativa, che si svolge nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza a garanzia delle persone coinvolte, sia come personale sanitario sia come utenti, è realizzata anche con un contributo economico dell’amministrazione comunale di Terranova da Sibari e dimostra come la società civile organizzata riesce a rispondere in modo concreto e tempestivo alle esigenze del territorio in cui opera. È questa un’ulteriore conferma del ruolo sempre più significativo del terzo settore all’interno delle nostre comunità, a integrare le azioni delle amministrazioni e, a volte, anche a compiere azioni di supplenza.