“In relazione alla mozione sul raddoppio del termovalorizzatore,

discussa nell’ultimo Consiglio comunale, ritengo doveroso chiarire di

aver richiesto che l’assemblea si pronunciasse sul punto solo dopo un

necessario incontro con il Presidente della Regione Calabria Occhiuto.

Poiché, tale istanza non è stata presa in considerazione dal Sindaco

Alessio, ho deciso di astenermi, atteso che considero il confronto con

la Regione un presupposto ineliminabile per una valutazione seria e

concreta in consiglio sulla base di elementi certi e già dibattuti con

l’interlocutore naturale. Questo al solo scopo di garantire

un’effettiva tutela al territorio e ai cittadini gioiesi. Se qualcuno

tenta, maldestramente, di speculare politicamente sulla mia astensione

commette un grossolano errore. Il mio impegno per l’ambiente e la

lotta serrata all’inquinamento sono così noti che non necessitano di

precisazione alcuna, e sono iniziati fin da subito, quando buona parte

della maggioranza, o forse tutta, dimostrava totale disinteresse per i

problemi ambientali che affliggono la nostra città. Analoga posizione

ha assunto il consigliere Pulimeni che, condividendo le ragioni e le

richieste da me avanzate a seguito del mancato accoglimento delle

stesse da parte del Sindaco, ha ritenuto di doversi astenere”.