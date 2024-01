Terme di Galatro insieme Upli Calabria per il rilancio del terminalismo

Le Terme di Galatro, sotto la guida dell’Amministratore Unico Mimmo Lione, consolidano il loro

impegno per il rilancio del termalismo in Calabria attraverso una collaborazione strategica con

Upli Calabria, presieduta dal dinamico Pippo Capellupo.

La firma del protocollo d’intesa segna l’inizio di una sinergia dedicata alla realizzazione,

programmazione e attuazione di interventi mirati alla promozione integrale del territorio, con

particolare attenzione allo sviluppo turistico termale.

Gli obiettivi prioritari della partnership includono lo studio e la concretizzazione di progetti e

servizi per gli associati e il territorio, iniziative focalizzate sulla biodiversità, collaborazioni con

Enti, Associazioni Sportive, volontariato e socialità civica.

I laboratori con le scuole di ogni ordine e grado, insieme alle associazioni a supporto delle

persone diversamente abili, evidenziano l’impegno delle Terme di Galatro nell’ambito sociale e

inclusivo.

L’Amministratore Unico Mimmo Lione e il Presidente Pippo Capellupo si impegnano a rafforzare

il settore turistico e ricettivo in armonia con gli ordinamenti, promuovere la cultura delle cure

termali e realizzare azioni e iniziative concretamente orientate al beneficio della comunità e del

territorio calabrese.

Questa collaborazione sottolinea il costante impegno delle Terme di Galatro nel promuovere lo

sviluppo sostenibile, la cultura termale e la valorizzazione delle risorse locali, contribuendo così

a un futuro prospero per la Calabria.

Presenti all’incontro i consiglieri regionali dell’Unpli Calabria e la Proloco