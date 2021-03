“Prendo atto degli ulteriori riscontri positivi sull’apertura del reparto di Terapia Intensiva all’ospedale San Francesco di Paola al termine di un pacato ed incisivo incontro presso la Sede Asp di Cosenza con il commissario straordinario, dottor La Regina, che ringrazio per il garbo e la gentilezza dimostrata”. Esprime moderata soddisfazione il Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria, Graziano Di Natale, in una nota ufficiale che così prosegue: “Ho chiesto ed ottenuto importanti rassicurazioni dal dott. La Regina per l’ormai imminente apertura del reparto di Terapia Intensiva a Paola. L’avvio delle attività -prosegue Di Natale- è ormai prossimo ed è legato esclusivamente a fattori logistico-organizzativi dopo i pareri positivi della scorsa settimana”. Il vicepresidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta conclude affermando inoltre: “Sto cercando di produrre il massimo sforzo utile per centrare un obbiettivo storico. Un risultato insperato soltanto dodici mesi fa che oggi potrebbe concretizzarsi grazie all’impegno dei cittadini e delle istituzioni. Al commissario straordinario ho illustrato anche i tanti disagi del 118 di Paola e degli operatori di primo soccorso, da ormai troppo tempo, bisttattati in locali indecorosi. Seguirà nei prossimi giorni un tavolo tecnico finalizzato alla realizzazione di un’azione propulsiva in merito. L’ospedale paolano, e la sanità nella provincia di Cosenza -conclude – sono al centro della mia agenda politica e sto cercando di produrre, dopo tanti anni di sole chiacchiere, fatti indelebili. Resterò vigile, senza indietreggiare di un millimetro”.