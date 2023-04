Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dall’avv. Mariangela Borgese ed ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare relativamente al capo A dell’incolpazione cautelare nei confronti del sig. Mancuso Salvatore, che era stato tratto in arresto in data 28 marzo 2023 per tentato omicidio nei confronti del sig. Simonetti.-

L’avv. Borgese ha, infatti, sostenuto che non vi erano gli elementi per la configurazione del reato di tentato omicidio ma che l’azione andava inquadrata nel reato meno grave e procedibile a querela di lesioni personali lievi; mancando la querela il reato non è procedibile.- L’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 ha ridisegnato il regime di procedibilità per il reato di lesioni personali dolose. Ai fini della sua perseguibilità, viene d’ora in avanti svincolato dalla durata della malattia non superiore a 20 giorni (lesioni lievissime), con conseguente introdotta procedibilità a querela anche nelle ipotesi delle lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni).

La fattispecie incriminatrice concretamente applicabile nel caso di specie è quella lesioni personali di lieve entità di cui all’art’ 582 c.p. la cui procedibilità non è di Ufficio ma solo di parte.

Il Tribunale del Riesame ha, pertanto, derubricato il capo A) in lesioni lievi annullando per tale capo l’ordinanza e confermato l’ordinanza relativamente ai capi di incolpazione cautelare B) detenzione arma e C) dannegiamento.-