“Ho scritto al sindaco di Bari, Antonio Decaro, per esprimere la solidarietà e la vicinanza della Città di Reggio Calabria agli amici baresi ed al vigile urbano travolto con l’auto e trascinato per diversi metri da un incivile colto ad abbandonare rifiuti per strada. Il nostro pensiero non può che andare anche alla famiglia dell’agente che sta vivendo ore di angoscia per colpa di un incosciente ed incivile che, adesso, dovrà rispondere di diversi reati fra i quali il tentato omicidio e l’omissione di soccorso”. Così il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, in qualità di delegato Anci per il Mezzogiorno e la Coesione, appresa la notizia del tentato omicidio di un agente di polizia locale investito, a Bari, mentre svolgeva il proprio dovere.

“Ogni cittadino onesto – ha aggiunto Falcomatà – di fronte a simili comportamenti, deve sentirsi colpito nel profondo e condannare pratiche che ledono la collettività in maniera inqualificabile e sconcertante”.

“Non posso che stringermi ai valorosi uomini della Polizia locale che – ha concluso il sindaco di Reggio Calabria – in ogni comune ed ogni santo giorno, rischiano la pelle per le condotte scriteriate di chi si sente il padrone delle città. Da sindaco, ma ancor prima da cittadino, ad ognuno di loro dico grazie per l’impegno, la dedizione ed il coraggio che, quotidianamente, indossano insieme alla divisa che è orgoglio e simbolo di sicurezza”.