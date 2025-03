Cittanova, cresce l’attesa per domani con il Gran Carnevale

I carabinieri di Verona Ca’ di David hanno effettuato l’arresto in flagranza differita di un 43enne calabrese, da tempo residente nella città scaligera, in base alla Legge Salvavita, per una serie di violenze sull’ex compagna, della quale era arrivato anche a incendiare l’automobile. Il provvedimento è stato eseguito domenica scorsa, 23 febbraio, ed è stato reso noto […]