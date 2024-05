A Cosenza, i Carabinieri della Stazione di Cosenza Centro hanno arrestato in flagranza di reato per tentata estorsione un 64enne del posto, noto alle Forze di Polizia. Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile), al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che i militari operanti, nel corso di predisposto servizio di controllo del territorio, sono tempestivamente intervenuti all’interno di un cantiere edile, accertando che, poco prima, avesse reiterato una richiesta di tangente estorsiva. L’arresto è stato convalidato dal GIP presso il Tribunale di Cosenza, disponendo nei suoi confronti gli arresti domiciliari presso la propria abitazione.