Inaugurato negli anni ’60 come sala cinematografica, il teatro di Gioiosa Ionica è uno dei luoghi iconici del nostro paese.

L’edificio sorge in pieno centro cittadino e ospita il murales “Quarto stato dell’antimafia”, commissionato dalla CGIL di Milano in occasione della grande manifestazione popolare anti ‘ndrangheta in onore di Rocco Gatto.

Grazie a una programmazione ampia e di qualità, oggetto anche di alcuni importanti finanziamenti regionali, per anni si è ritagliato il ruolo di unico (o quasi) palcoscenico teatrale della Locride.

Chiuso al pubblico da prima dell’emergenza pandemica, il teatro Gioiosa, a seguito dello scadere del trentennale contratto di locazione, è oggi oggetto di una controversia legale tra i proprietari dell’edificio e i gestori, a causa della quale lo stesso è stato completamente svuotato all’interno e rischia di diventare uno dei tanti magazzini commerciali presenti sul territorio.

La Locride, territorio pieno di ricchezze storiche e artistiche, merita di essere valorizzata dal punto di vista culturale, tanto da ambire a essere indicata come capitale italiana della cultura 2025. Rinunciare a un importante centro culturale e aggregativo significa, da un lato, spogliare un territorio difficile di uno strumento indispensabile per la crescita collettiva; dall’altro, privare l’intera comunità di significative ricadute economiche e commerciali.

Il settore della cultura non può prescindere da un interessamento pubblico, rappresentando uno di quei settori nevralgici per la crescita di un’intera comunità.

Per tutto quanto premesso,

CHIEDIAMO

– Che il Comune di Gioiosa Ionica intraprenda ogni iniziativa necessaria per acquistare l’immobile in oggetto, anche attraverso l’accesso a finanziamenti pubblici, al fine di destinarlo, dopo adeguata ristrutturazione, a un centro aggregativo pubblico, funzionale alla rappresentazione di opere teatrali e spettacoli musicali;

– che venga convocato un Consiglio comunale aperto per consentire ai cittadini, alle associazioni, alle forze politiche e ai loro rappresentanti istituzionali, di farsi parte attiva nell’elaborazione di proposte, oltre che per tenere alta l’attenzione, anche fuori dai confini di Gioiosa Ionica, su un tema che interessa un intero territorio.