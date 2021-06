Sin dall’inizio di questa avventura civica abbiamo a gran voce manifestato la nostra intenzione di dare sempre “conseguenzialità” alle azioni o alle iniziative politiche. Riteniamo opportuno portare all’attenzione della cittadinanza ogni questione rilevante, su tutti fronti ed utilizzando ogni strumento a disposizione. Difatti, al prossimo Consiglio Comunale, che si terrà Mercoledì, il nostro gruppo ha scelto di attenzionare l’Amministrazione su due aspetti cruciali, tre problematiche che da mesi soffrono la mancanza di controllo e di manutenzione.

La prima questione riguarda la “Gestione del Poliambulatorio Specialistico di Taurianova”, importante struttura che fornisce essenziali servizi sanitari. Da tempo si assiste ad un abbandono della suddetta struttura, le cui grida di aiuto dei tanti cittadini vengono ignorate dall’Amministrazione e dai dirigenti dell’ASP. Mancano macchinari, medici e personale. Il disinteresse dell’ASP, in merito alle criticità del Poliambulatorio Specialistico, ha generato più di una situazione di disagio. A questa si unisce anche l’assenza e la sordità dell’Amministrazione che governa l’Ente, la quale poco tempo fa proclamava la riapertura dell’ufficio protesico, adesso chiuso dopo soli 4 mesi, grazie a millantati accordi e sinergie con dirigenti e politici. Adesso queste sinergie dove sono finite? Perché sembra che nessuno si interessi della questione? Perché non discutere con tutte le Amministrazioni della Piana per trovare una soluzione?

Altra problematica portata all’attenzione dell’Amministrazione è la cura del verde pubblico e la pulizia generale del Paese. E’ innegabile che il Paese si trovi in pessime condizioni, ad eccezione dell’unica strada del centro Via XXIV Maggio”. Ma Taurianova non si esaurisce in Piazza Italia o in villa Comunale. Strade sporche, immondizia abbandonata che crea tante piccole discariche, pozzetti otturati e prati ancora da tagliare che ostruiscono il passaggio sul marciapiede, invadendo strade e case. Troppe sono le negligenze relativamente la manutenzione del verde pubblico, manca – nei fatti – il decoro urbano.

Il terzo ed ultimo punto riguarda invece la tanto discussa questione sul “Rinnovo delle Concessioni Cimiteriali”. A noi sembra assurdo ed assolutamente fuori luogo, obbligare centinaia di cittadini al pagamento del rinnovo della concessione cimiteriale in un’unica soluzione. Soprattutto appare come un “ricatto” dover necessariamente regolare la questione entro un tempo limite di 60 giorni, col rischio di subire il trasferimento di un defunto in altro loculo o nell’ossario comunale qualora non si avesse la possibilità di rinnovare. Per venire incontro ai tanti cittadini che lamentano tale situazione, coscienti di dover rinnovare, come è giusto che sia, la Concessione cimiteriale, chiediamo che vengano quantomeno dilazionati tali pagamenti in più soluzioni, in modo da permettere un maggior numero di rinnovi senza dover rischiare, a causa di difficoltà economiche, di perdere uno o più loculi o una cappella e veder estumulati e poi trasferiti dei parenti defunti.

Riportiamo in calce i testi completi delle Interpellanze protocollate oggi che saranno discusse Mercoledì nel civico consesso e della Mozione relativa la richiesta di Rateizzazione del Rinnovo delle Concessioni Cimiteriali.

