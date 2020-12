“Si avvisano i cittadini che da lunedì 14 a mercoledì 16 dicembre, in collaborazione con AVR, verrà condotta una verifica e bonifica di tutto il territorio comunale, al fine di individuare e rimuovere eventuali cumuli di rifiuti abbandonati. Si invita, pertanto, a voler comunicare situazioni e luoghi conosciuti sui quali è necessario intervenire, inoltrando segnalazione mediante l’applicazione mobile “Municipium” ovvero telefonicamente all’Ufficio Assessorato Ecologia, tel. 0966 61808 o tramite Whatsapp all’assessore Caridi al n. 3471690157. Le richieste, accompagnate da foto e posizione esatta, verranno prese in carico e gestite in brevissimo tempo.

Si ricorda che l’abbandono di rifiuti configura reato ( T.U. Ambiente – art. 192 D.lgs. 3 aprile 2006 n 152) per il quale sono previste pesanti sanzioni, fino a € 3.000,00, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Si auspica che tale intervento serva a disincentivare tali illecite condotte, rendendoci sempre più rispettososi delle regole, concorrendo con ciò a farci, sempre più, apprezzare il bello di un ambiente sano e pulito, nel quale vivere, svolgere le proprie attività e far crescere i nostri figli.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti.”