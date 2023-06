Di GiLar

È arrivata l’Estate e tutto si colora di emozioni e di spettacoli musicali, danzanti e tante iniziative a Taurianova. Sentiremo il mare dentro una conchiglia, mentre l’eternità sarà un battito di ciglia come le parole della canzone di Lorenzo Jovanotti.

E con le finestre aperte sulla strada, negli occhi chiusi della gente insieme alla tranquilla lucidità in una soddisfazione permanente, per scriverla alla Faber, è stato varato il nuovo cartellone del programma estivo. E che nei fatti è già iniziato con il successo dell’Infiorata e poi per farci capire con un tuono fragoroso, rimbombante, e dove tutta la Piana di Gioia Tauro, si chiedeva da dove provenisse, una musica stile tamburi del Ghana come da antica tradizione per invocare gli spiriti, ma quello che ieri si è riuscito a invocare, le maledizioni degli abitanti negli appartamenti adiacenti.

Ma torniamo al programma estivo di competenza dell’assessore allo sport, turismo e spettacolo Massimo Grimaldi, deliberato con la DGC n.88 del 22 giugno 2023 con “l’approvazione del programma estivo”. E leggendo si evince che per “soli” 85 mila euro avremo un programma che va dal 15 giugno u.s. al 9 settembre con il concerto di Pupo (con un gelato al cioccolato preferibilmente), così è scritto, “Di dare atto che per la realizzazione del programma, il cui costo complessivo è quantificabile in € 85.000,00 verranno

utilizzate risorse del bilancio comunale. Di disporre che per ulteriori spese minute relative alla gestione dell’organizzazione degli eventi, si potrà ricorrere alla cassa economale per importo massimo di € 300,00”.

A luglio ci sarà la festa della Madonna del Carmelo, 15 e 16, con il concerto di Mimmo Cavallaro, e nel mese di agosto saranno concentrati gli eventi clou del programma, a partire con il Concorso Internazionale dei Madonnari (dal 4 al 7 agosto), e diversi concerti tra i quali, Mariella Nava (a San Martino in occasione della Festa Maria SS della Colomba).

Dall’11 al 13 agosto ci sarà la “Notte d’autore” con i concerti di Bungaro, Giovanardi e Marina Rei.

E poi ancora altri spettacoli in diverse date fino al tradizionale “U.Mbitu” del 29 agosto e poi con settembre dove si concluderà con la festa del 7, 8 e 9 settembre in onore della “santa patrona” Maria SS della Montagna.

D’altronde come diceva Flaubert, “Un’estate è sempre eccezionale, sia essa calda o fredda, secca o umida”. Buon divertimento…

IL PROGRAMMA

Delibera di approvazione programma (Clicca sotto)

delibera programma estivo