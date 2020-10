Sono stati nominati i nuovi assessori che faranno parte della nuova giunta guidata dal sindaco Roy Biasi, eletto alle ultime comunali del 4 e 5 ottobre scorso.

Come anticipato durante la campagna elettorale, il vicesindaco è Nino Caridi, mentre gli altri sono due in quota Lega, ovvero Angela Crea e Massimo Grimaldi. Poi Maria Fedele (Taurianova La città al centro). Le deleghe saranno rese note in seguito come c’è scritto negli atti di nomina.

Subentrano agli assessori nominati, i primi de non eletti in quanto, la legge vieta di mantenere entrambe le cariche di assessore e consigliere comunale.

I consiglieri comunali che subentreranno per la Lega sono Vincenzo Papalia e Rosario Di Giorgio, mentre per la lista Taurianova La città al centro, Grazia Arcuri e Girolamo Gallo

Antonino Caridi vicesindaco

Massimo Grimaldi Assessore

Angela Crea Assessore

Maria Fedele Assessore