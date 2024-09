Di Luigi Longo

Taurianova, una chiesa stracolma per l’ultimo saluto al medico Antonello Morabito

Commovente le parole del figlio dal sacrato della chiesa Maria SS. Delle Grazie, al suo amato papà

Migliaia di persone per ascoltare l’omelia del parroco della chiesa Maria SS. Delle Grazie, nell’ultimo saluto al medico Antonello Morabito, deceduto alla età di 62 anni dopo una lunga malattia. Il silenzio, le lacrime dei presenti la dicono lunga sull’amore che i taurianovesi e non solo, avevano per il compianto Antonello. Una persona straordinaria, rispettoso, sempre una parola di incoraggiamento, verso le persone o i pazienti che si rivolgevano a lui. Era l’amico che tutti volevano avere. Antonello lascia un ricordo indelebile, alle persone che l’hanno apprezzato e voluto bene. Commoventi le parole del figlio nell’ultimo saluto al suo amato papà. Ciao Antonello