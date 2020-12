Un ricco programma di iniziative, nonostante le forti restrizioni legate al covid, quello realizzato dalla nostra amministrazione con una grande partecipazione delle associazioni cittadine e della Consulta. Pensato per grandi e piccini, con lo scopo di far respirare un clima il più sereno possibile, che permetta di trascorrere momenti piacevoli…uniti, anche se distanti!

Sarà un Natale particolare, quello che ci attende, nel quale forse potremo finalmente godere semplicemente del calore familiare, di momenti condivisi solo con i nostri intimi, di auguri sinceri, ci saranno meno baci e abbracci certo, ma quei pochi saranno di sicuro più veri. Questa situazione non poteva e non doveva tuttavia annebbiare quelle piacevoli sensazioni che ad ognuno di noi, sin dall’infanzia, il Natale ha donato. Abbiamo pensato quindi di strutturare comunque un programma natalizio e di coinvolgere le nostre associazioni, che ringraziamo per essere sempre attive e presenti sul nostro territorio. Lo scopo è quello di allietare soprattutto i nostri bambini con delle attività divertenti, educative e ricreative, ma ci saranno anche concorsi d’arte e di artigianato, l’immancabile incontro con Babbo Natale, rigorosamente online, per attenerci a tutte le regole e le restrizioni imposte, momenti formativi e di informazione per gli adulti, infine musica, canto e poesia! Non ci siamo fatti mancare davvero nulla, insomma.

Possiamo dunque affermare che il Covid non ha fermato il Natale, che avrà un sapore diverso, magari, ci auguriamo, più autentico.