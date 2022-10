Egregio Direttore buongiorno. Sono Gaetano Santoriello, risiedo a San Martino e Le invio questa mail perché, qualora possibile, attraverso la testata giornalistica che dirige, vorrei ringraziare(per motivi di opportunità in forma anonima), facendomi portavoce di una dozzina di famiglie, una persona.

Premetto di non essere interessato alla politica e di non essere a conoscenza dei vari partiti a cui appartengono gli amministratori della nostra cittadina. Vengo ai fatti: dall’estate dello scorso anno, in vista dell’anno scolastico 21/22, mi sono fatto portavoce di tanti genitori di San Martino, relativamente alla mancanza di un autobus che, passando proprio per San Martino, portasse i nostri figli studenti a Gioia Tauro. Ho inviato diverse PEC, fatto decine di telefonate ma, purtroppo, non si è riusciti nell’intento. Lo scorso mese di giugno, ho contattato l’Assessore Angela Crea, persona disponibile e sempre attenta, tra le altre cose, alle necessità ed alle problematiche degli studenti, alla quale ho rappresentato la situazione. Con la stessa, ci siamo interfacciati costantemente e, grazie alla sua dedizione, caparbietà e tenacia, da quest’anno finalmente c’è l’autobus che ferma a San Martino e porta gli studenti a scuola a Gioia Tauro e viceversa. Lei dirà, ma perché questo mi scrive questa mail? Semplice! In primis per ringraziare l’Assesore Crea e Ferrovie della Calabria per l’enorme disponibilità dimostrata e, soprattutto, perché qualche giorno fa ho involontariamente assistito ad una conversazione in luogo pubblico nel corso della quale uno degli amministratori della nostra cittadina si auto elogiava pubblicamente dicendo di essere lui l’artefice di tutto ciò e, tutto questo, non mi sembra per niente giusto. Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare! In questa storia non è che hanno vinto l’Assessore Crea piuttosto che un altro amministratore, hanno vinto i nostri figli, i nostri studenti, ha vinto il nostro futuro! Spero che in qualche modo questa mia forma di ringraziamento a chi si è materialmente prodigato per la causa, venga resa pubblica.

Ringrazio.