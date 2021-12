Stamattina due operai dell’Avr, mentre stavano svolgendo il lavoro di pulizia, hanno notato una busta di carta, insospettiti hanno aperto l’involucro ed hanno notato una bomba. Sul posto sono prontamente intervenuti della Compagnia di Taurianova guidata dal Capitano Borgese, mettendo in sicurezza l’area interessata adiacente alla Via Gemelli, in attesa dell’arrivo degli artificieri.